4 kişinin bulunduğu teknede korku dolu anlar!

Bodrum Bitez açıklarında içinde 4 kişinin bulunduğu 12 metre uzunluğundaki fiber teknenin motor arızası sonrası sürüklenmesi sonrası yardım taleplerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü cevap verdi.
KEGM ekipleri sürüklenen tekneyi yedekleyerek emniyetli bir şekilde Bodrum Belediye Marina’ya çekti.
Foça Kalesi'nden düştü! İtfaiye ve polis ekipleri kurtardıİzmir'in Foça ilçesinde tarihi kalenin burcuna bayrak dikmek için tırmanan bir kişi 10 metrelik surların üzerinden düşüp düştüğü yerde mahsur kaldı. Başından ve bacaklarından yaralanan vatandaşı itfaiye ve polis ekipleri kurtardı.