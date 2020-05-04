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04.05.2020 - 23:44 |

4 Mayıs On Numara canlı çekiliş sonuçları yayınlandı - 926. hafta On Numara sonucu hızlı sorgulama ekranı

4 Mayıs 2020 On Numara sonuçları bu akşam çekildi. Şans oyunları arasından en sevilen oyunlardan biri olan On Numara çekilişinde 10 bilen oldu mu yoksa bu hafta devir mi etti sorusunun yanıtı heyecanla araştırılıyor. İşte her hafta olduğu gibi büyük heyecana sahne olan 4 Mayıs On Numara çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar ve milliyet.com.tr'deki sonuç sorgulama sayfası...

4 Mayıs On Numara canlı çekiliş sonuçları yayınlandı - 926. hafta On Numara sonucu hızlı sorgulama ekranı

On Numara'da haftanın çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Yurdumuzun dört bir yanında milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği On Numara çekilişi saat 21:15'te çekildi. İşte 4 Mayıs 2020 On Numara çekilişinde haftanın kazandıran şanslı numaraları ve ikramiye sonuçlarının öğrenilebileceği sonuç sorgulama ekranı...

4 MAYIS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

4, 7, 12, 16, 18,, 26, 30, 38, 42, 43, 45, 52, 61, 65, 67, 68, 73, 74, 75, 77, 78, 80

4 Mayıs On Numara canlı çekiliş sonuçları yayınlandı - 926. hafta On Numara sonucu hızlı sorgulama ekranı



ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Oyunun Özellikleri

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

 

Kaçırdığı bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba tutuklandıAntalya'nın Manavgat ilçesinde, tartıştığı nikahsız eşi R.A.Ç.'yi (19) darbedip, kaçırmaya çalıştığı 4 aylık erkek bebeğinin boğazına bıçak dayayan ve polisin bacağından tabancayla vurarak, etkisiz hale getirdiği E.Ş. (27), tutuklandı. E.Ş.'nin, ilk ifadesinde, "Bana çocuğu vermeyince bir anda kendimi kaybettim. Kucağından çocuğu alarak, eve gitmek istedim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.
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