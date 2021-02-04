4 Şubat Dünya Kanser Günü | Kanser nedir, kanser belirtileri, kanser çeşitleri

Dünya Kanser Günü her yıl 4 Şubat tarihinde kutlanır. Bugün kansere karşı farkındalık yaratmak ve kanserle mücadele etmek için önemli bir gündür. Uluslararası Kanser Savaş Örgürü bu mücadelede bazı noktalara dikkat çekmek istiyor.

Öncelikli olarak kanser önlenebilir bir hastalıktır. Erken teşhis hayat kurtarır.

KANSER NEDİR?

Kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü urlara denir. Genel anlamda ise kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan 100'den fazla hastalık grubudur. Çok çeşitli kanser tipleri olmasına rağmen, hepsi anormal hücrelerin kontrol dışı çoğalması ile başlar. Tedavi edilmez ise ciddi rahatsızlıklara, hatta ölüme dahi neden olabilir.

KANSER BELİRTİLERİ NELERDİR?

Açıklanamayan kilo kaybı: Birçok kanserin; özellikle mide, pankreas, yemek borusu (ösefagus) kanseri ve akciğer kanseri gibi; ilk belirtisi açıklanamayan kilo kaybıdır.

Biyolojik Risk Faktörleri: Biyolojik Risk Faktörleri; yaş, cinsiyet ve ırk gibi fiziksel özelliklerdir. Fiziksel ve biyolojik özelliklerin, kanser için risk faktörü olup olmayacağı, kanserin tipine bağlıdır. Belli tip kanserler için risk oluşturabilecek biyolojik ve fiziksel özellikler şunlar olabilir.

Cinsiyet: Bazı kanser türleri cinsiyetle ilişkilidir. Örneğin prostat bezi sadece erkeklerde olduğu için, prostat kanseri erkeklerde görülür. Meme kanseri hem kadın hem de erkeklerde görülebilir, ancak kadınların meme kanserine yakalanma riski daha yüksektir.

Yaş: Pek çok kanser türü yaşlılarda ortaya çıkar. 50 yaşın üstündeki kişilerde kanser görülme riski daha yüksektir.

Irk: Bazı ırklarda belli tip kanserler saha sık görülmektedir. Örneğin Amerikalı zencilerde prostat kanseri daha sık görülür.

Cilt: Sarışınlarda cilt kanseri daha sık görülmektedir.

Çevresel Risk Faktörleri: Yaşadığınız ya da çalıştığınız çevre koşulları kanser gelişimi için risk faktörü olabilir. Ev ya da iş yerinde bulunan bazı maddeler, kanser riskini artırır. Asbest, radon, hava kirliliği, UV radyasyon, sigaraya maruz kalma çevresel risk faktörlerindendir.

Yine diyetle alınan bazı besinler kanser gelişim riskini artırırken, bazıları da koruyucu olabilmektedir.

Genetik Risk Faktörleri: Genetik Risk Faktörleri, aileden kalıtımsal olarak geçen genlerle ilişkilidir.

KANSER ÇEŞİTLERİ

Larinks (Gırtlak) ve Hipofarinks (Yutak) Kanserleri

Oral Kavite Kanseri

Dudak Kanseri

Tükürük Bezi Kanseri

Safra Yolu Kanseri

Safra Kesesi Kanseri

Rahim (Endometrium) Kanseri

Prostat Kanseri

Pankreas Kanseri

Özofagus (Yemek Borusu) Kanseri

Over (Yumurtalık) Kanseri

Mide Kanseri

Mesane Kanseri

Melanom

Karaciğer Kanseri

Kan Kanseri (Lösemi)

İnce Bağırsak Kanseri

Cilt Kanseri

Böbrek Kanseri

Baş ve Boyun Kanserleri

Anal Kanal Kanseri

Akciğer Kanseri

Kalın Bağırsak Kanseri (Kolorektal Kanser)

Meme Kanseri

Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri