MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 4 yaşındaki çocuk üzüm eleme makinesine düştü!
ABONE OL
28.05.2020 - 14:16 | | İHA

4 yaşındaki çocuk üzüm eleme makinesine düştü!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evlerinin bahçesindeki üzüm eleme makinesi üzerinde oynarken içine düşen ve başı dişlilerin arasına sıkışan 4 yaşındaki çocuk itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yara almadan kurtarılan çocuk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

4 yaşındaki çocuk üzüm eleme makinesine düştü!

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Beşeylül Mahallesi Elmadağ Sokakta yaşayan 4 yaşındaki Mehmet Konuk isimli çocuk, saat 11.00 sıralarında evlerinin bahçesindeki üzüm eleme makinesinin üzerinde oynarken bir anda dengesini kaybederek makinenin içindeki üzüm haznesine düşerek başı üzüm ayıklamaya yarayan çarkın dişlilerin arasında sıkıştı. Oyun oynadığı arkadaşları sıkıştığı yerde ağlamaya başlayan minik Mehmet'in ailesine durumu haber verdi. Baba Faik Konuk, oğlunun kafasının çarkın dişlilerine sıkıştığını görünce 112 ekiplerini aradı. Olay yerine 112 acil servisi ve itfaiye ekipleri geldi. Makineye sıkışan 4 yaşındaki Mehmet Konuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yara almadan kurtarıldı. Minik çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından tedbir amaçlı Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili araştırma devam ediyor.

Kullandığınız kolonyadaki alkol oranına dikkat!Corona virüs sürecinde en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi de geleneksel kolonya oldu. Virüsü öldürmesi nedeniyle kolonya satışları patlarken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Wilke Topçu kolonyada kullanılan yüzde 60-70 oranlarındaki alkolün etkili olduğunu ancak daha yüksek oranlardaki alkolün virüsün yapışmasına neden olduğunu söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göktaşı düştü mü? Göktaşı nereye düştü? İşte o video...

Göktaşı düştü mü? Göktaşı nereye düştü? İşte o video...

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

LGS 2020 tarihi ne zaman? LGS sınav yerleri ne zaman belli olur?

LGS 2020 tarihi ne zaman? LGS sınav yerleri ne zaman belli olur?

Sıradaki Haber