40 bin Suriyeli aile evine döndü

TSK’nın kontrolünde bulunan yerleşim bölgelerine geri dönüşler son bir haftada yoğunluk kazandı. Suriye Müdahale Koordinatörlüğü’ne bağlı Göç İzleme Komitesi, bugüne kadar 40 bin ailenin geri dönüş yaptığını, toplam kişi sayısının 216 bin 498 olduğunu açıkladı.

Sadece İdlib’e ve bağlı yerleşim birimlerine geri dönen insan sayısı 139 bin 82 oldu. Geri dönen aile sayısı ise 24 bin 836 olarak açıklandı. Bu sayıların bölgeden göç edenlerin yüzde 13’nü oluşturduğu kaydedildi. Suriye Müdahale Koordinatörü Başkanı Muhammed Hallaj, çatışmalar nedeniyle topraklarından göç eden halkın yüzde 90’ının geri dönmeye hazır olduğu, ancak geri dönüşlere yönelik sorunlar nedeniyle bunun mümkün olmadığını ifade etti.