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29.04.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

40 bin Suriyeli aile evine döndü

Suriye’deki iç savaş nedeniyle Halep ve İdlib bölgesinden göç etmek zorunda kalan savaş mağdurları, Türkiye’nin girişimleri ile ilan edilen ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı.

40 bin Suriyeli aile evine döndü
NAMIK DURUKAN Ankara

 

TSK’nın kontrolünde bulunan yerleşim bölgelerine geri dönüşler son bir haftada yoğunluk kazandı. Suriye Müdahale Koordinatörlüğü’ne bağlı Göç İzleme Komitesi, bugüne kadar 40 bin ailenin geri dönüş yaptığını, toplam kişi sayısının 216 bin 498 olduğunu açıkladı.

Sadece İdlib’e ve bağlı yerleşim birimlerine geri dönen insan sayısı 139 bin 82 oldu. Geri dönen aile sayısı ise 24 bin 836 olarak açıklandı. Bu sayıların bölgeden göç edenlerin yüzde 13’nü oluşturduğu kaydedildi. Suriye Müdahale Koordinatörü Başkanı Muhammed Hallaj, çatışmalar nedeniyle topraklarından göç eden halkın yüzde 90’ının geri dönmeye hazır olduğu, ancak geri dönüşlere yönelik sorunlar nedeniyle bunun mümkün olmadığını ifade etti.

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.
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