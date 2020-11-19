400 metrelik uçurumdan yuvarlandılar! 2 yaralı var

Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesi Balıklı Yayla yolunda Ş.B'nin kullandığı 14 KN 709 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 400 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince halatlar yardımıyla kamyonete ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Ş.B. ve oğlu Ö.F.B'yi yaralı halde buldu.
Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sedyeye alınan baba ve oğlu, halatlar yardımıyla yola çıkarılarak ambulansa taşındı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.