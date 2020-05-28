406 yıl hapis talebi

Merkezi Şanlıurfa Akçakale’de olan örgütün liderleri Burak Durdabak ve lider yardımcısı Mikail Ağırgötüren ile Cennet Yıldırım’ın aralarında bulunduğu 44 şüpheli hakkında en düşüğü 1 yıldan 3 yıla kadar, en yükseği ise 122 yıldan 406 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istendi.

Böyle korkuttular

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, örgüt üyelerinin, mağdurların güncel konularla ilgili korkularından ve bilgi eksikliğinden yararlandıkları belirtildi. Örgütün, mağdurları FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle bağlantıları olduğu iddiasıyla korkuttukları, onları hukuki yaptırımlardan kurtarabilecekleri vaadiyle para, döviz, altın gibi değerli eşyalarını hatta sahip oldukları taşınmaz mallarını sattırarak dolandırdıkları belirtildi. İddianamede, mağdurların çoğunlukla kadınlardan ve yaşlılardan seçildiği anlatıldı. Mağdurlardan alınacak para veya ziynet eşyalarının örgütün elemanları tarafından kameralar tarafından görünmeyen yerlerde alınıp Akçakale’ye götürüldüğü belirtildi.

Milyonlar elde etmişler

İddianamede, örgüt üyelerinin 35 dolandırıcılık eyleminden 4 milyon 837 bin 699 lira, 48 altın bilezik, 94 çeyrek altın, 80 Cumhuriyet Altını, 137 yarım altın, yakut, pırlanta ve altın set, 6 altın zincir, 9 altın yüzük, 4 altın kolye, 3 çift küpe, 3 altın yaka broşu, 4 Ata Altın elde ettiği belirtildi.

Atıcı arıyor, çekici alıyor

İddianamede, örgüt elemanlarının ‘Atıcı’, ‘Aracı’ ve ‘Eldenci-Çekici’ olarak 3 kısma ayrıldığı belirtilirken, atıcıların mağdurları aradığı, aracıların örgüte eleman bulduğu, eldenci-çekicilerin ise mağdurlardan para ve ziynet eşyasını teslim aldığı ifade edildi. Örgütün mağdurlarda bulunan maddi miktara da “Rezerve” dediği kaydedildi.