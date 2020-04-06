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06.04.2020 - 14:32 | | DHA

43 yaşındaki KOAH hastası, coronadan öldü!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde belediyede çalışan, KOAH hastası Özgür Eryıldırım (43), corona virüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

43 yaşındaki KOAH hastası, coronadan öldü!

Derince Belediyesi’nde çalışan, 2 çocuk babası Özgür Eryıldırım, geçen ay rahatsızlanması üzerine hastanede tedaviye alındı. KOAH rahatsızlığı bulunan ve yapılan test sonucu corona virüs tespit edilen Eryıldırım, tedavi gördüğü Seka Devlet Hastanesi’nde bugün yaşamını yitirdi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Eryıldırım’ın ölümünün üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Corona virüs salgını dolayısıyla hastanede tedavi görmekte olan belediye çalışanlarımızdan Özgür Eryıldırım kardeşimizi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Zabıta Müdürlüğü'müz bünyesinde 10 yıldır görev yapan Özgür kardeşimize yüce Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Tüm halkımızdan ricam corona virüsle mücadelemiz esnasında evlerinde kalarak bizlere destek olmaları. Yaşadığımız acıların tekrarlanmaması için evde kal çağrılarına uyalım ve mümkün olduğunca dışarı çıkmayalım. Başımız sağ olsun" dedi.

 

 

 

Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen 100’e yakın servis yolcusu valilik önünde eylem yaptıErzincan’da servislerle sabah işe giderken sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 100’e yakın yolcu ve şoföre trafik ekipleri tarafından ceza kesildi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar Erzincan Valiliği önünde yine sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak eylem yaptı.
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