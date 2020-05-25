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25.05.2020 - 10:59 | | İHA

45 kök kenevir bitkisiyle yakalandı!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kenevir eken şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 45 kök kenevir bitkisine de el konuldu.

45 kök kenevir bitkisiyle yakalandı!

Edinilen bilgiye göre Çaycuma ilçesine bağlı Kalafatlı köyünde R.G.(27) isimli şüphelinin evinde kenevir bitkisi ekimi yaptığı ihbarı üzerine Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese baskın düzenledi. Yapılan aramada 45 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli R.G. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

 

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