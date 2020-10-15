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15.10.2020 - 09:45 |

5,6,7,9,10 ve 11.sınıflara okullar ne zaman açılacak? Ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor?

2,3,4,8 ve 12.sınıflar 12 Ekim 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başladı. 1.sınıflar ise 21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başlamıştı. Diğer sınıflar için okulların açılacağı tarih ise merak konusu. Peki 5,6,7,9,10 ve 11.sınıflara okullar ne zaman açılacak?

5,6,7,9,10 ve 11.sınıflara okullar ne zaman açılacak? Ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor?

Yüz yüze eğitim ve okulların açılma tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemde merak konusu. Bu hafta bazı sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Diğer kalan sınıflar ise okulların açılma tarihini araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirdiği açıklamalarda yüz yüze eğitim ile ilgili detayları da paylaştı. Peki Peki 5,6,7,9,10 ve 11.sınıflara okullar ne zaman açılacak?

ORTAOKULLAR VE LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun üniversitede yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin görüşü olup olmadığına ilişkin soru üzerine dün şu açıklamayı yaptı; "Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. Bilim Kurulu'nda da bugün konuşulmuş oldu. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili biz vaka seyrini, sayılarını tekrar değerlendirip, gerektiğinde kademeli olarak bir geçiş yapılacağı zaten söylenmişti, kademeli geçişe de geçmiş olacağız. Burada özellikle salgının seyri ve de yüz yüze eğitimle öğrencilerin o yaş gruplarındaki dağılımın, nasıl şekillendiğini gördükten sonra gündeme alınmış olur. Dolayısıyla önümüzdeki iki, üç haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu'nun da bugün değerlendirmesi bu şekilde oldu." diye konuştu.

5,6,7,9,10 VE 11.SINIFLARA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

5,6,7,9,10 ve 11.sınıflar ile ilgili bir açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

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