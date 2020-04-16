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16.04.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

5 bin 575 Kovid-19 kiti ele geçirildi

İstanbul Şişli’de polis ekipleri tarafından bir tekstil atölyesinin deposuna yapılan operasyonda 5 bin 575 adet Kovid-19 test kiti ele geçirildi.

5 bin 575 Kovid-19 kiti ele geçirildi
FERİT ZENGİN İstanbul

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele ekiplerince önceki gün düzenlenen operasyonun bir ihbarla gerçekleştiği öğrenildi. Bir tekstil atölyesinin deposunda izinsiz ve yetkisiz Kovid-19 hızlı tanı test kiti satıldığı ihbarını alan ekipler, Cumhuriyet mahallesi Nakiye Elgün sokak üzerindeki depoya operasyon düzenledi. Operasyonda koliler halinde depolanan 5 bin 575 adet kit ele geçirilirken, depo sahibi iki şahıs gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından “1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzaralar Kanunu ile 232 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet”ten haklarında işlem yapılıp sevk edildikleri mahkemece serbest bırakılan iki şüphelinin kitleri geçen ay Çin’den getirtip depoladığı ancak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan genelge sonrasında el altından tanesini 18 dolara sattığı tespit edildi. Kitler Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi. 

Önce kurşunladı, sonra boğazını kestiRize'nin Fındıklı ilçesinde Savaş. D., tartıştığı kız arkadaşı Gamze Palaya tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet etmediği Pala'yı ardından boynundan bıçaklayarak öldüren saldırgan, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
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