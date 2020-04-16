5 bin 575 Kovid-19 kiti ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele ekiplerince önceki gün düzenlenen operasyonun bir ihbarla gerçekleştiği öğrenildi. Bir tekstil atölyesinin deposunda izinsiz ve yetkisiz Kovid-19 hızlı tanı test kiti satıldığı ihbarını alan ekipler, Cumhuriyet mahallesi Nakiye Elgün sokak üzerindeki depoya operasyon düzenledi. Operasyonda koliler halinde depolanan 5 bin 575 adet kit ele geçirilirken, depo sahibi iki şahıs gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından “1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzaralar Kanunu ile 232 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet”ten haklarında işlem yapılıp sevk edildikleri mahkemece serbest bırakılan iki şüphelinin kitleri geçen ay Çin’den getirtip depoladığı ancak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan genelge sonrasında el altından tanesini 18 dolara sattığı tespit edildi. Kitler Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi.