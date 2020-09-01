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01.09.2020 - 14:02 | | DHA

5 çocuk babası, boş arazide ölü bulundu

İzmir'in Balçova ilçesindeki boş arazide, hafif ticari aracın yanında, evli ve 5 çocuk sahibi Ufuk Hasdikici'nin cansız bedeni bulundu.

5 çocuk babası, boş arazide ölü bulundu

İzmir Balçova'nın İnciraltı Mahallesi'ndeki boş arazi yakınından bu sabah geçenler, 35 DKE 50 plakalı hafif ticari aracın yanında hareketsiz yatan kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, yerde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız bedenin, evli ve 5 çocuk babası Ufuk Hasdikici'ye (44) ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Hasdikici'nin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Manisa'da yaşadığı öğrenilen Ufuk Hasdikici'nin vücudunda kesici ve delici alet izi bulunmadığı öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Gerekeni yapacağızSon dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni adli yıl açılış töreninde konuşma yaptı. Erdoğan, 'Önümüzdeki dönemde avukatlıktan teröristliğe uzanan bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız' dedi.
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