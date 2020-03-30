5 günde 1661 korona çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililerin “Evde Kal” çağrısının ardından sosyal izolasyon yaşayan İstanbulluların kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliği kaynaklı endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla “Psikolojik Danışmanlık Hattı”nı hayata geçirdi.



Vatandaşlar, haftanın 7 günü 08.00 ile 24.00 saatleri arasında 0(212) 449 49 00 numaralı telefon üzerinden psikologlarla görüşme sağlayabiliyor. 25 Mart’ta başlayan hizmetten şu ana kadar 30 farklı il ve 3 farklı ülkeden toplam 1661 kişi faydalandı. En fazla arama ise kaygı bozukluğu şikayetini ileten vatandaşlardan geldi.



Kaygı başta geldi

Psikologlar ile gerçekleşen görüşmelerin yüzde 61’ini sınav, salgın sonrası yaşam, iş ve gelecek gibi konularda karşı karşıya kalınan ‘Kaygı Bozuklukları’ oluşturdu. Yine arayanların yüzde 12’si ‘Panik bozukluklar’a ilişkin şikayetler dile getirirken, yüzde 11’i ‘Aile içi iletişim ve çocuklara yönelik ev içi gelişimsel aktivite ihtiyaçları’ için danışma hizmeti aldı. Yine hattı arayanların yüzde 10’u da koronavirüsün bulaşması ve temizlik kompulsiyonu, kuşku obsesyonu ve kontrol kompulsiyonuna ilişkin şikayetler yaşadıklarını dile getirirken, yüzde 6’sı da ‘Duygu durum bozuklukları’ ve öfke kontrolü konularında yardım aldı. Danışmanlık hizmeti isteyenler ayrıca, Kovid-19’un çocuklara anlatımı, madde kullanımı, ve günlük yaşam adaptasyonu konularında da destek aldı.



‘Rahatlatıcı müzik dinleyin’

Psikolojik Danışma Hattı’na arayanlara psikologlar, evde zaman geçirmek için şu önerilerde bulundu:



Aile bireyleri veya arkadaş gruplarınızla toplu bir şekilde görüşme sağlayabileceğiz uygulamaları indirin. Koronavirüs hakkında konuşmayın.



Günde bir kez haber izleyin. Çok haber izlemek kaygıyı artırıyor.



Hiç bilmediğiniz bir dilde, farklı bir bölgeye ait bir film izleyip oranın kültürünü gözlemleyin.



Sabahları yeni kıyafet giyip, kişisel bakımınızı yapıp aynada kendinize bakıp iyi hissedin.

Gün içerisinde egzersiz yapın.



Çok kötü olduğunuz anda rahatlatıcı ya da enerji verecek müzik dinleyin.



Sürekli abur cubur yemeyin. Yapılması zor ve uzun zaman geçirebileceğiniz yemekler pişirin.



İçsel motivasyonunuzu arttırmak için inancınıza yoğunlaşabilirsiniz.



Kendinize yeni hobiler bulun. Örneğin resim çizebilir, yabancı dil öğrenebilir veya evden gönüllük faaliyetlerine katılabilirsiniz.



Fotoğraflar: Ozan Güzelce / Milliyet