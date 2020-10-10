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10.10.2020 - 18:29 | | DHA

5 gündür aranıyordu, korkunç gerçek ortaya çıktı...

Çorum'un Osmancık ilçesinde, 5 gündür  kayıp olan 2 çocuk babası Satılmış Yuvarlak (51), otomobiliyle düştüğü 200 metrelik uçurumda ölü bulundu

5 gündür aranıyordu, korkunç gerçek ortaya çıktı...

Osmancık ilçesinde, salı günü ayrıldığı evine geri gelmeyen Satılmış Yuvarlak'tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Arama çalışması başlatan ekipler, Yuvarlakın Kargı ilçesi yakınlarında 35 VEH 29 plakalı aracı ile uçurumdan yuvarlandığını tespit etti. Yuvarlakın otomobilinin 50 metre uzaklıkta ulaşılan cansız bedeni, Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


5 gündür aranıyordu, korkunç gerçek ortaya çıktı...


Adana'da silahlı saldırıAdana'da kimliği belirsiz kişiler, pusu kurup, restorandan çıkan Volkan T.'ye tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırıda Volkan T. ağır, restoranda müzisyen olarak çalışan Osman S. hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı
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