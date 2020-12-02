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02.12.2020 - 12:35 | | İHA

5 gündür haber yok! AFAD ve Jandarma alarma geçti

Isparta’nın merkeze bağlı Deregümü köyünde yaşayan 57 yaşındaki Mustafa Özbay’dan 5 gündür haber alınamıyor. Jandarma, AFAD ve köylülerden oluşan 100 kişilik ekip, her yerde Mustafa Özbay’ı arıyor.

5 gündür haber yok! AFAD ve Jandarma alarma geçti
5 gündür haber yok! AFAD ve Jandarma alarma geçti
5 gündür haber yok! AFAD ve Jandarma alarma geçti
5 gündür haber yok! AFAD ve Jandarma alarma geçti
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Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, cuma günü akşamı kendi evinde bir arkadaşıyla alkol aldıktan sonra ortadan kayboldu. 5 gündür kendisinden haber alınamaması üzerine oğlu Hüseyin Özbay, yakınları, jandarma ve AFAD ekipleri ile köylüler her yerde Mustafa Özbay’ı aramaya başladı. İlk olarak köyün etrafında yapılan aramalarda Özbay’dan bir iz bulunamaması üzerine arama bölgesi olarak hayvan barınağının bulunduğu alan seçildi.

ARAMALARDA BİR İZE RASTLANILMADI

Sabah erken saatlerde köy meydanında toplanan Jandarma Arama Kurtarma Timi(JAK), AFAD ve köylüler, 10’ar kişilik gruplara ayrıldı. Toplam 100 kişiden oluşan ekip, gruplar halinde hayvan barınağı etrafından Koçtepe’deki çöp alanına kadar olan bölgeyi taradı. Yapılan aramada Mustafa Özbay’a ait bir detaya rastlanılamadı. Aramaların farklı bölgelerde devam edeceği öğrenildi. Öte yandan Mustafa Özbay’ın cep telefonunu yanına almadığı ve evde bulunan battaniyesinin de kayıp olduğu öğrenildi.

5 gündür haber yok AFAD ve Jandarma alarma geçti

'HASIMI YOKTU, KÖYDE ÇOK SEVİLEN BİR KİŞİYDİ'

Arama çalışmalarına katılan Mustafa Özbay’ın oğlu Hüseyin Özbay, babasından cuma günü akşamı saat 19.00’dan bu yana haber alamadıklarını söyledi. Özbay, “Köyümüzün duyarlı vatandaşları babamı aramak için geldiler. Bu bölgede arama yapıyoruz. Babamla en son cuma günü öğlen saatlerinde görüştük. Babaannem rahatsız, kendisi ameliyat olacaktı, çarşıda görüştük sonra otobüsle köye döndü. Biz işimize devam ettik bir daha da görmedik. Babam yalnız yaşıyor. Hasımı yoktu. Köyde çok sevilen bir kişiydi” dedi.

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