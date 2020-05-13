MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 5 gündür her yerde aranıyordu... Acı haber geldi
ABONE OL
13.05.2020 - 21:33 | | DHA

5 gündür her yerde aranıyordu... Acı haber geldi

Marmaris'te, süpermarkette kasiyer olarak çalışan Altan Keskin'in (33) cesedi, karaya vurmuş halde bulundu.

5 gündür her yerde aranıyordu... Acı haber geldi

Süpermarket zincirinin Marmaris'teki şubesinde kasiyer olarak çalışan Altan Keskin (33), 5 gün önce kayboldu. Keskin'in ailesi, meraklanarak polise gidip, oğulları için kayıp ihbarında bulundu.

Polis, 5 gün boyunca yaptığı araştırmada Keskinin izine ulaşamadı. Bugün ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta olan koruma altındaki Günnücek Milli Parkı Sahili'nde bir ceset olduğu ihbarı yapıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, ilk incelemede cesedin, 5 gün önce kayıp ihbarı yapılan Altan Keskin'e ait olduğunu tespit etti. İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan cesette yapılan ilk incelemede, keskin aletle ya da ateşli silahla yaralanma izine rastlanmadı. Keskinin cansız bedeni, kesin ölüm raporu için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan Altan Keskin'in uzun süredir psikolojik rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü öğrenildi. Yüzme bilmediği de öğrenilen Keskinin cep telefonunu kapatıp üzerindeki kimlik ve belgeleri karaya bırakarak elbiseleri ile denize açıldığı tespit edildi. 

    İstanbul'da korkutan çatı yangınıAtaşehir'de 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatıda büyük çapta hasar oluştu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    13 Mayıs Şans Topu CANLI çekiliş sonuçları açıklandı - 986. hafta Şans Topu sonucu hızlı sorgulama sayfası

    13 Mayıs Şans Topu CANLI çekiliş sonuçları açıklandı - 986. hafta Şans Topu sonucu hızlı sorgulama sayfası

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

    Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

    Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

    Saymakla bitmiyor! 4.5 milyondan fazla: Hepsine el konuldu

    Saymakla bitmiyor! 4.5 milyondan fazla: Hepsine el konuldu

    Sıradaki Haber