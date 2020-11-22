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22.11.2020 - 17:46 | | DHA

5 katlı binanda korku dolu anlar! Tek tek kurtarıldılar

İzmir’in Buca ilçesinde, 5 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangında, içeride mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. Alevler, diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

5 katlı binanda korku dolu anlar! Tek tek kurtarıldılar

Yaylacık Mahallesi 46 Sokak’ta bulunan apartmanın 5'inci katındaki dairede, saat 16.00 sıralarında, yangın çıktı. Evde bulunanlar, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ederken, itfaiyeye de haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, içeride mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracı ile kurtarıldı. İtfaiyeciler, su sıkarak, alevlere müdahale etti. Alevler, diğer katlara sıçramadan söndürülürken, dairede hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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