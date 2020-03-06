MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 5 kilo patlayıcı ele geçti, eylem arayışındaki 2 terörist tutuklandı
ABONE OL
06.03.2020 - 10:35 | | DHA

5 kilo patlayıcı ele geçti, eylem arayışındaki 2 terörist tutuklandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde toprağa gömülü 5 kilo patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcıyla ilgisi bulunduğu ve eylem arayışında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 2’si, tutuklandı.

5 kilo patlayıcı ele geçti, eylem arayışındaki 2 terörist tutuklandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, bir ihbarı değerlendiren ekipler, Bismil ilçesinde nehir kenarında toprağa gömülü 5 kilo patlayıcı madde, 1 alıcı- verici, 3 elektrikli kapsül, 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 46 adet 9x19 çapında mermi, 8 adet 7x65 çapında mermi, 30 kurusıkı tabanca mermisi, 1 hafıza kartı ele geçirildi.

Patlayıcıyla irtibatı bulunduğu ve eylem arayışı içerisinde oldukları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden 2’si, tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ordu’dan 40 Özel Harekat polisi, Edirne’ye gittiOrdu’da görevli 40 Özel Harekat polisi, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Yunanistan sınırında güvenliği sağlamak için Edirne’ye gitti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme!

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme!

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

İşte sıfır noktasında son durum!

İşte sıfır noktasında son durum!

Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Sıradaki Haber