07.05.2020 - 10:26 | | DHA
5 kişi evde kumar oynarken basıldı!
Kütahya’nın Simav ilçesinde evde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye, 15 bin 750 lira para cezası kesildi.
Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tabakhane Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler, M.E.S., H.E., A.T., R.B. ve H.E.'yi kumar oynarken yakaladı.
5 kişiye corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için toplam 15 bin 750 lira para cezası kesildi.
İstanbul’da şaşırtan görüntü! E-5’in yanı başında piknik yaptılarİstanbul Maltepe’de E-5 Karayolu’nun yanı başındaki çimenlik alana masa ve sandalyelerini getirerek piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlardan bazılarının ise maske takmadığı görüldü. Corona virüse rağmen E-5'in kenarında piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar havadan görüntülendi.