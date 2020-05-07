5 kişi evde kumar oynarken basıldı!

Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tabakhane Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler, M.E.S., H.E., A.T., R.B. ve H.E.'yi kumar oynarken yakaladı.

5 kişiye corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için toplam 15 bin 750 lira para cezası kesildi.