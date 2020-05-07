MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 5 kişi evde kumar oynarken basıldı!
ABONE OL
07.05.2020 - 10:26 | | DHA

5 kişi evde kumar oynarken basıldı!

Kütahya’nın Simav ilçesinde evde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye, 15 bin 750 lira para cezası kesildi.

5 kişi evde kumar oynarken basıldı!

Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tabakhane Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler, M.E.S., H.E., A.T., R.B. ve H.E.'yi kumar oynarken yakaladı.

5 kişiye corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için toplam 15 bin 750 lira para cezası kesildi.

 

 

İstanbul’da şaşırtan görüntü! E-5’in yanı başında piknik yaptılarİstanbul Maltepe’de E-5 Karayolu’nun yanı başındaki çimenlik alana masa ve sandalyelerini getirerek piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlardan bazılarının ise maske takmadığı görüldü. Corona virüse rağmen E-5'in kenarında piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar havadan görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, ne zaman? Bodrum'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, ne zaman? Bodrum'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Sıradaki Haber