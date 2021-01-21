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21.01.2021 - 11:56 | | İHA

5 kişilik aileyi parçaladı! 2 çocuk sobadan sızan gazdan öldü

Adıyaman’da 5 kişilik aileden 2 çocuk kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler gazdan etkilenen anne, baba ve çocuğu ise hastaneye kaldırdı.

5 kişilik aileyi parçaladı! 2 çocuk sobadan sızan gazdan öldü

Olay, Kayalık Mahallesi Eski Zey Caddesi üzerindeki 75 numaralı evde meydana geldi. Gece hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü Adıyaman’da şiddetli rüzgar korbonmonoksit gazı zehirlenmesine neden oldu. 5 kişilik Yıldırım ailesi gece yaktıkları kömür sobasından sızan gazdan zehirlendi. Baba Rıfat Yıldırım sabah kalktığında eşi ve çocuklarının baygın bir şekilde yattığını görünce 112 acil sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ve polisler eve girdiklerinde Yıldırım ailesinin baygın bir şekilde tek odada yattığını gördü. Sağlık ekipleri ilk müdahalede baba Rıfat Yıldırım ve anne Meliha Yıldırım ile çocukları T.Y.’nin (5) hayatta olduğunu, Dilan Yıldırım (16) ve Muttalip Yıldırım’ın (11) ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

5 kişilik aileyi parçaladı 2 çocuk sobadan sızan gazdan öldü

Olay yerine gelen ambulanslar gazdan etkilenen anne, baba ve çocuğu hastaneye kaldırırken, olay yerinde hayatını kaybeden iki çocuk Cumhuriyet Savcılığının otopsisi sonrasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

 

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