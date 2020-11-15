5 kişilik araçtan 15 kişi çıktı

Gaziantep'te korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla maske ve sosyal mesafe kurallarını denetleyen polis ekipleri, durdurdukları bir araçta büyük şok yaşadı. 4 yolcu ve bir sürücü için koltuk bulunan minibüsten toplam 15 kişi çıktı. Ekipler, aracın arka kısmında bulunan 3 kişilik koltukta 4 yolcu, aracın bagaj bölümünde 9 kişi, şoför mahallinde ise sürücü ile birlikte 2 kişi olmak üzere 15 yolcu tespit etti. İşçi servisi olduğu öğrenilen aracın sürücüsüne mevzuata aykırı şekilde işçi taşımaktan ceza uygulanırken, araç ise bağlanarak otoparka çekildi.
Çengelköy'de camide yangın! Ekipler sevk edildiGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Çengelköy'de bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayla ilgili İstanbul Valiliği yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.