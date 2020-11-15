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15.11.2020 - 14:10 | | İHA

5 kişilik araçtan 15 kişi çıktı

Gaziantep'te polis ekiplerinin durdurduğu 5 kişilik araçtan 15 yolcu çıktı.

5 kişilik araçtan 15 kişi çıktı

Gaziantep'te korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla maske ve sosyal mesafe kurallarını denetleyen polis ekipleri, durdurdukları bir araçta büyük şok yaşadı. 4 yolcu ve bir sürücü için koltuk bulunan minibüsten toplam 15 kişi çıktı. Ekipler, aracın arka kısmında bulunan 3 kişilik koltukta 4 yolcu, aracın bagaj bölümünde 9 kişi, şoför mahallinde ise sürücü ile birlikte 2 kişi olmak üzere 15 yolcu tespit etti. İşçi servisi olduğu öğrenilen aracın sürücüsüne mevzuata aykırı şekilde işçi taşımaktan ceza uygulanırken, araç ise bağlanarak otoparka çekildi.

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