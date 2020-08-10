5 kişinin öldüğü kaza sonrası şoförün kızından açıklama: 'Zamanı yoktu'

İddiaya göre, Metro Turizm’e ait 34 AN 0036 plakalı otobüs gece saat 00.00’da Doğan Duygulu yönetiminde Karabük’ten yola çıktı. Otobüs, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü geçtikten sonra otogara doğru giderken İstanbul Eyüpsultan Çiftalan mevkisinde saat 06.15’te kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metre yol kenarındaki toprak arazide ilerledikten sonra beton üst geçidin ayağına çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

OTOBÜSÜN İÇİNDE SIKIŞTILAR

Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu ve Aysel Alp'in haberine göre; itfaiye ekipleri otobüs içinde sıkışan yolcuları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılıp hastaneye kaldırılan şoför Doğan Duygulu (62) yanında bulunan muavin Ali Yaşar Sarali (37) yolculardan Erdem Okçu (32) Satiye Çetinkaya (47) ve Mualla Koca Çetinyakaya (58) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 25 yolcudan 3’ü çocuk 10’unun hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından otobüse ait takograf, incelenmek üzere alındı. İstanbul Valiliği, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

4 yaşındaki oğlu Taha ile birlikte yaralı olarak kurtulan Aynur Akman, “Gebze’de bir iki kere otobüs tekledi. Acele ediyordu, biraz da hızlı sürüyordu. Ondan sonra ilk mola verdiğimiz yerde zaten şoföre baktığımda yorgun görünüyordu. Ama böyle bir şey olacağını hiç düşünmedim. Birkaç kişi camdan fırladı” dedi.

‘İHMAL FİRMAYA AİT’

Annesi Satiye Çetinkaya’nın acı haberini iş çıkışı alan Mehmet Çetinkaya, “Ben de otobüste çalıştım. Şoförleri, muavinleri o kadar yoruyorlar ki. Sefer üstüne sefer. Şoföre de git diyorlar gidiyor. Burada ihmal firmaya ait. Adamın kaç gündür yola gittiğine bakmadıkları için kaza oldu” diye konuştu.

Ağabeyinin eşi Mualla Sütçüoğlu’nun Safranbolu’ya rahatsız olan annesinin yanına gittiğini söyleyen Mehmet Sütçüoğlu, “Daha önce de 2 kez şoförün uyarıldığını öğrendik. İki sefer yolda hata yapmış. Uyumuş uyanmış yolcuların ikazıyla” ifadelerini kullandı.

Yolculardan Semra Küçükçağlayan ise “İstanbul’a yaklaştığımızda otobüs arada bir sağa sola doğru kayıyordu. Ne olduğunu anlamak için muavine sordum bana sorun olmadığını, otobüsün bir ayarında sıkıntı olduğunu söyledi. Sonra kaza oldu işte” şeklinde konuştu.

6 SAAT DURMADI

Yolcuların anlatımına göre, yaklaşık 6 saat boyunca mola vermeyen Doğan Duygulu, Kocaeli’nin Gebze ilçesi yakınlarında iki kez direksiyon kontrolünü kaybetti. Yolcuların ikazı üzerine Gebze’de mola veren şoför, tekrar yola çıktı.

'EK İŞE VAKTİ YOKTU'

Otobüs şoförünün kızı, babasının gündüzleri ek iş olarak taksicilik yaptığı iddialarına, “Çok önceden taksicilik yapmıştı, şu an tek işi otobüstü. Otobüste de uzun süren seyahatler yapıyordu, ek iş yapmaya zamanı bile yoktu. İşten gelir uyurdu, bizimle bile vakit geçiremiyordu, sohbet etmeye zor vakit bulurduk” şeklinde yanıt verdi.

YENİ DÜZENLEME ŞART

Makine mühendisi Alpay Lök, 5 kişinin yaşamını yitirdiği İstanbul’daki Metro firmasına ait otobüs kazası sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) şehirlerarası otobüslerde sık yaşanan şoför uyumalarının önlenebilmesi için 4 önlem alınması önerisinde bulundu. Lök, otobüslerin pandemi nedeniyle 4 ay boyunca çalışamadığını, otobüslerin parasızlıktan bakıma götürülmediğine dikkat çekti.

Bazı şoförlerin gündüz halk otobüslerinde çalışıp geceleri kısa mesafelerde şehirlerarası otobüs kullanabildiklerini belirten Lök, “Şoförler mevzuat gereği 9 saatten fazla şehirlerarası otobüs kullanamıyorlar ancak çalışma baskısı var. Bir otobüs 3 şoförle ayda 50 bin kilometre yol yapıyor” dedi.

BAKANLIĞA 4 ÖNERİ

İçişleri Bakanlığı’na 4 öneri sunan Lök, “Turizm ve Şehirlerarası otobüslerin çalışma şartları ve güzergâhlarında yeni bir düzenleme yapılsın. Uzun yol ve gece sürüşü olan yollarda 2016 model yılı ve sonrası otobüsler zorunlu tutulsun. 2015 ve öncesi otobüsler ise kısa mesafe ve gündüz yollarında kullanılsın. Sürücülerin gelişmiş acil fren sistemini (AEBS) manuel olarak iptali önlensin” diye konuştu.

‘TAKSİ KULLANMIŞ OLABİLİR’

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın ise “Şoförün gündüz halk otobüsü kullandığını sanmıyorum ama belki taksi kullanıyordur. Hem orada hem orada çalışmak durumunda kalmış olabilir” dedi.

4.5 SAATTEN FAZLASI YASAK

Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4.5 saatten fazla araç sürmeleri yasak. Bu şoförler sürekli 4.5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az 45 dakika mola almaları mecburidir. Bu molalar sürekli 4.5 saatlik araç kullanma süreleri içerisinde en az 15 dakikalık molalar şeklinde de kullanılabilir.