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17.06.2020 - 12:41 | | DHA

Son dakika! 5 kişinin öldüğü kazada, nehre düşen araç vinçle çıkarıldı

Türkiye'yi kahreden kazada son dakika gelişmesi... Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde, hafif ticari aracın Fırat Nehri’ne düşmesi sonucu meydana gelen 5 kişinin öldüğü trafik kazasında hurdaya dönen araç nehirden uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.

Son dakika! 5 kişinin öldüğü kazada, nehre düşen araç vinçle çıkarıldı

Kaza, 15 Haziran akşam saatlerinde meydana geldi. Ailesi ile Karadeniz gezisinden memleketleri Elazığ'a dönen Mehmet Dil (62) yönetimindeki 07 LFC 96 plakalı hafif ticari araç, Kemaliye ilçesi yakınlarındaki Şırzı Köprüsü girişinden Fırat Nehri'ne uçtu.

Kazada sürücü Mehmet Dil ile aynı araçta bulunan eşi Gülser Dil, kızı Şeyma Kalkan, torunları Muhammet İlçin (1), Süleyman Kalkan (2) hayatını kaybederken, Kader ve Ayşe İlçin ile Kübra Dil yaralandı.

Son dakika 5 kişinin öldüğü kazada, nehre düşen araç vinçle çıkarıldı

ARAÇ 10 METRE DERİNLİKTEN VİNÇLE ÇIKARTILDI

Kazada, nehre düşen aracın bulunduğu yerden çıkartılması için bölgeye yakın olan altın madeninden yardım istendi. Sabah saatlerinde bölgeye ulaşan vincin 3 saatlik çalışması sonucu hurdaya dönen araç yaklaşık 10 metre derinlikten çıkartılarak çekiciye yüklendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kurtarma çalışması sırasında Erzincan-Kemaliye karayolu ulaşıma kapatıldı. 

Son dakika 5 kişinin öldüğü kazada, nehre düşen araç vinçle çıkarıldı

 

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! "JİHA ile yakalandılar"Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde otomobille yanına yaklaştıkları İ.E. adlı kişiyi tabancayla öldürüp, kaçan 3 kişinin, Jandarma İnsansız Hava Aracının (JİHA) takibiyle yakalandığını açıkladı. İ.E.'nin vurulma ve şüphelilerin yakalanma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Öte yandan Soylu, 'Türkiye içerisindeki son terörist rakamı 438'dir. İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına, 300'ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz' dedi.
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