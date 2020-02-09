5 kişinin yanarak öldüğü kazada TIR şoförüne 15 yıl hapis istemi!

Çorlu'nun TEM gişeleri mevkiinde 5 Haziran 2019 günü, İstanbul'dan Çanakkale'deki arkadaşlarının düğününe giden Yasemin Kaynar İbiş yönetimindeki 67 AV 778 plakalı otomobile, arkadan gelen Mehmet Varışlı yönetimindeki 34 FL 2845 plakalı TIR çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil alev alarak yandı. Tek kapılı otomobilden çıkamayan Yasemin Kaynar İbiş, Büşra İbiş, Nesrin Narin, Şeyma Yavuz, Melike Sülün, yanarak feci şekilde hayatlarını kaybetti.

Kazanın ardından Ergene İlçesi Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan TIR şoförü Mehmet Varışlı, ifadesinde, otomobilin önünde son anda durduğunu söyledi. Varışlı, "Otomobil önümde gidiyordu. TEM'de Çorlu sapağını geçince aniden durdular. Sapaktan döneceklerdi sanırım, kaçırınca sürücü fren yaptı. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Fren yaptım ama duramadım ve otomobile çarptım. Çarpmanın etkisiyle otomobil hemen alev alıp yanmaya başladı. Ben yangın söndürme tüpüyle araçtan inip koştum ancak alevler otomobili bir anda sardı. Gücüm yetmedi. Diğer yoldan geçen sürücüler de yangın söndürme tüpleri ile yardım için koştular ama söndüremedik. Alevler çok büyüktü. Böyle bir şey olmasını istemezdim" dedi.

İKİ SÜRÜCÜ DE KUSURLU

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Varışlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazayla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, iki sürücü de kusurlu bulunurken, TIR şoförünün önünde giden aracı yeterli güvenli mesafeden takip etmediği ve arkadan çarptığına dikkat çekildi. Otomobil sürücüsü Yasemin Kaynar İbiş'in de aniden yavaşlayarak durması nedeniyle kusurlu olduğu belirtildi. İddianamede, TIR şoförü Mehmet Varışlı'nın 'Birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Varışlı'nın yargılanmasına Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde nisan ayında başlanacak.