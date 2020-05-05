MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 5 Mayıs Koronavirüs SON DURUM TABLOSU açıklandı: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlandı
ABONE OL
05.05.2020 - 20:43 |

5 Mayıs Koronavirüs SON DURUM TABLOSU açıklandı: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 3 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...

5 Mayıs Koronavirüs SON DURUM TABLOSU açıklandı: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlandı

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(5 MAYIS SALI)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 33.283

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.832

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  59

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 5.119

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.204.421

TOPLAM VAKA SAYISI: 129.491

TOPLAM CAN KAYBI: 3.520

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 73.285


5 Mayıs Koronavirüs SON DURUM TABLOSU açıklandı: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlandı





Zeytinburnu'nda polisin niye dışarıdasınız sorusuna, ilginç yanıtCorona virüs tedbirleri kapsamında "Evde Kal" çağrıları sürerken Zeytinburnu'nda zorunlu haller dışında yayalara kapatılan 58'inci Bulvar Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Polis sık sık anonsla uyarıda bulunurken, bir vatandaş uyarılara, "Tur atıp gidiyoruz" yanıtını verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor Evrim Keklik kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Survivor Evrim kaç yaşında, mesleği ne? İşte biyografisi

Survivor Evrim Keklik kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Survivor Evrim kaç yaşında, mesleği ne? İşte biyografisi

Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? - Survivor Ardahan Uzkanbaş aslen nereli, mesleği nedir? Biyografisi...

Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? - Survivor Ardahan Uzkanbaş aslen nereli, mesleği nedir? Biyografisi...

Sıradaki Haber