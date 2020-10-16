5 milyon 735 bin lira vurgun yapan tefecilere operasyon

Kent merkezinde tefecilik faaliyetine karşı çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 72 kişiyi mağdur edip, 5 milyon 735 bin lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen bir şebekeyi deşifre etti.

Tefecilik şebekesine üye oldukları iddia edilen 12 kişiyi belirleyen ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslere eş zamanlı yapılan baskında, ekipler haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.