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05.04.2020 - 19:05 |

5 Nisan Türkiye koronavirüs Ölü vaka sayısı kaça yükseldi? - Canlı Corona virüs son durum! İşte grafik tablosu AÇIKLANDI

5 Nisan corona virüs vaka ve can kaybı sayısı açıklandı. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Peki Türkiye'de gün itibariyle son corona virüs vaka ve can kaybı sayısı kaça yükseldi? İşte 5 Nisan canlı grafik tablosu...

5 Nisan Türkiye koronavirüs Ölü vaka sayısı kaça yükseldi? - Canlı Corona virüs son durum! İşte grafik tablosu AÇIKLANDI

Çin'de Wuhan kentinde görülen ve ardında yüzlere kişiye bulaşıp şimdiye dek 66 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan Corona virüsü hakkında en çok araştırılan sorular cevap bulmaya başladı. Peki Wuhan virüsü olarak da bilinen Corona virüs ülkemizde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi hayatını kaybetti?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(5 NİSAN PAZAR)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 20.065

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 3.135

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  73

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 256

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 181.445

TOPLAM VAKA SAYISI: 27.069

TOPLAM CAN KAYBI: 574

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.042

5 Nisan Türkiye koronavirüs Ölü vaka sayısı kaça yükseldi - Canlı Corona virüs son durum İşte grafik tablosu AÇIKLANDI



3 NİSAN İL İL SON DURUM

5 Nisan Türkiye koronavirüs Ölü vaka sayısı kaça yükseldi - Canlı Corona virüs son durum İşte grafik tablosu AÇIKLANDI




Şiddetli rüzgar kenti vurduMeteoroloji'nin fırtına için turuncu uyarı verdiği kentte, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, bir apartmanın çatısı uçtu.
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