5 Nisan Türkiye koronavirüs Ölü vaka sayısı kaça yükseldi? - Canlı Corona virüs son durum! İşte grafik tablosu AÇIKLANDI

Çin'de Wuhan kentinde görülen ve ardında yüzlere kişiye bulaşıp şimdiye dek 66 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan Corona virüsü hakkında en çok araştırılan sorular cevap bulmaya başladı. Peki Wuhan virüsü olarak da bilinen Corona virüs ülkemizde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi hayatını kaybetti?



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(5 NİSAN PAZAR)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 20.065



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 3.135



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 73



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 256

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 181.445



TOPLAM VAKA SAYISI: 27.069



TOPLAM CAN KAYBI: 574



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.042









3 NİSAN İL İL SON DURUM







