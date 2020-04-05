05.04.2020 - 19:05 |
5 Nisan Türkiye koronavirüs Ölü vaka sayısı kaça yükseldi? - Canlı Corona virüs son durum! İşte grafik tablosu AÇIKLANDI
5 Nisan corona virüs vaka ve can kaybı sayısı açıklandı. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Peki Türkiye'de gün itibariyle son corona virüs vaka ve can kaybı sayısı kaça yükseldi? İşte 5 Nisan canlı grafik tablosu...
Çin'de Wuhan kentinde görülen ve ardında yüzlere kişiye bulaşıp şimdiye dek 66 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan Corona virüsü hakkında en çok araştırılan sorular cevap bulmaya başladı. Peki Wuhan virüsü olarak da bilinen Corona virüs ülkemizde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi hayatını kaybetti?
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(5 NİSAN PAZAR)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 20.065
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 3.135
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 73
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 256
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 181.445
TOPLAM VAKA SAYISI: 27.069
TOPLAM CAN KAYBI: 574
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.042
3 NİSAN İL İL SON DURUM