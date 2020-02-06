5 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları SORGULAMA ekranı - 5+1 büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte kazandıran numaralar
Şans Topu'nun büyük ikramiyesi her haftanın Çarşamba günü milyonlarca kişinin hayalini süslüyor. Yurt genelinde şansını deneyen milyonlarca vatandaş aldıkları biletlerle heyecana ortak olup şanslı rakamlara oynuyor. Peki yine büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan 5 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçlarında hangi şanslı numaralar kazandırdı? İşte canlı yayında gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bilet, ikramiye, sonuç sorgulama ekranı...
Şans Topu çekilişinde 5 Şubat Çarşamba gününün sonuçları vatandaşların erişimine açıldı. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Şans Topu çekilişinde haftanın kazandıran numaraları belirlendi. İşte Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 5 Şubat Şans Topu çekilişi sonuçları ve milliyet.com.tr üzerinden ulaşabileceğiniz sonuç sorgulama ekranı...
5 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
1, 16, 17, 26, 31 + 1
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNDE GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ
29 OCAK ÇEKİLİŞİNDE 5+1 BİLEN 1 KİŞİ OLDU!
Şans Topu oyununun 972. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 901 bin 599 liralık ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 17 kişi 5 bin 132'şer lira, 4 artı 1 bilen 285 kişi 408'er lira, 4 bilen 3 bin 544 kişi 41'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 181 kişi 24'er lira, 3 bilen 96 bin 302 kişi 3,90'ar lira, 2 artı 1 bilen 62 bin 29 kişi 6,15'er lira, 1 artı 1 bilen 198 bin 42 kişi 3,65'er lira ikramiye alacak.