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05.12.2020 - 00:15 | | AA

5 yaşındaki çocuğu haber verdi... Kamyonetin altında kalarak can verdi

Mersin’de, park ettiği kamyonetin hareket etmesi sonucu altında kalan kişi öldü. Yapılan çalışmaların ardından Yılmaz'ın cenazesi Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

5 yaşındaki çocuğu haber verdi... Kamyonetin altında kalarak can verdi

 

Erdemli ilçesi Tapureli Mahallesi Hacısalı mevkisinde, 33 VA 357 plakalı kamyonetinin önünde odun kesen Aydın Yılmaz (38), henüz belirlenemeyen nedenle hareket eden aracın altında kaldı.

Babasının yerde yattığını gören 5 yaşındaki İ.Yılmaz, durumu annesi F. Yılmaz'a bildirdi.

Olay yerine gelen ve eşi Aydın Yılmaz'ın hareket etmediğini gören F. Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.

Yapılan çalışmaların ardından Yılmaz'ın cenazesi Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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