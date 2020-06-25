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25.06.2020 - 18:24 | | DHA

5 yaşındaki Eymen'den kahreden haber! O anlar kaydedildi

Eskişehir'de yolun karşısına geçen Mikail Eymen Uzer (5), minibüsün çarpması sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı bir güvenlik kamerasına yansırken, minibüs sürücüsü Orhan Ç. gözaltına alındı.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Kafkas Sokak üzerine meydana geldi. Kaldırımda arkadaşıyla birlikte bekleyen Mikail Eymen Uzer, koşarak yolun karşısına geçmek istediği sırada Orhan Ç. idaresindeki 26 M 0085 plakalı minibüs çarptı. Aracın altında kalan küçük Mikail Eymen ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Mikail Eymen, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Orhan Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sokak üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza, kaldırımda arkadaşıyla bekleyen Mikail Eymenin koşarak karşıya geçmek istediği sırada minibüsün çarpmasıyla altında kaldığı görüldü.

5 yaşındaki Eymenden kahreden haber O anlar kaydedildi

YOLU DARALTAN MANAVLARA TEPKİ

Sokak üzerindeki birçok manavın ürünlerini kaldırımlara çıkarması, bazılarının ise park halindeki araçlarından satış yapması halkın tepkisine neden oldu. Yolu daralttığı öne sürülen manavlar için zabıta ekiplerine ihbarda bulunan vatandaşlar, bu nedenle aynı sokakta çok sayıda kaza meydana geldiğini öne sürdü. Zabıta ekipleri kaldırıma ürün çıkaran ve park halinde ürün satanlar hakkında tutanak tutarak işlem başlattı.

5 yaşındaki Eymenden kahreden haber O anlar kaydedildi

 

 

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