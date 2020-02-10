50 liseli birbirine girdi! Cadde trafiğe kapandı

Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli Bosna Bulvarı Nato Yolu Caddesi'nde yaklaşık 50 kişilik öğrenciden oluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük paniğe kapıldı.

Kavga nedeniyle Nato Yolu Caddesi'nde trafik durdu. O sırada çevrede bulunan vatandaşların araya girmesi ile grup dağıldı. Trafikte kalan sürücüler korna çalarak kavgaya tepki gösterdiler. Yaklaşık 50 kişinin kavgası çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.