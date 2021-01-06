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06.01.2021 - 14:03 | | DHA

500 gram esrarla yakalanan 2 kişiye gözaltına alındı!

Elâzığ’da, jandarma ekiplerince kent girişinde durdurulan araçta 500 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

500 gram esrarla yakalanan 2 kişiye gözaltına alındı!

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda A.A. (51) ve T.T.'nin (45) Bingöl'den uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan 2 kişinin bulunduğu araç, kent girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilen 500 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. ve T.T.'nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

 

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