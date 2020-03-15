MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 500 kişi davet edildi, 15 kişi katıldı!
ABONE OL
15.03.2020 - 11:54 | | İHA

500 kişi davet edildi, 15 kişi katıldı!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Altınova Merkez Ortaokulunun düzenlediği 'Bahara Merhaba' etkinliğine 500 kişi beklenirken, corona virüsü sebebiyle sadece 15 kişi katıldı.

500 kişi davet edildi, 15 kişi katıldı!

Ayvalık Belediyesine ait Atatürk Kültür Merkezi’nde okulların tatil edilmesi öncesi düzenlenen çay etkinliğinde okul yönetiminden hiç kimsenin bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Corona virüs salgınından korkan birçok ailenin program başlamadan salonu terk ettiği gözlenirken, programa Manisa’dan gelen sanatçı Kurtuluş Akgöl ise sadece 15 kişiye konser verdi.

Okul Aile Birliği Başkanı Güler Coşkun ve yardımcısı Döndü Keçeli’nin hazır bulunduğu çay etkinliğinin okul idaresi tarafından iptal ya da ertelenmemesi ise merak konusu oldu. Etkinlikte konuşan Okul Aile Birliği Başkanı Güler Coşkun, düzenledikleri okula yardım amaçlı çay etkinliğinin kendi ellerinde olmayan sebeplerle az bir katılımla gerçekleşmesinden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, 15 kişiye katıldıkları için teşekkür etti.

500 kişi davet edildi, 15 kişi katıldı

Sanatçı Kurtuluş Akgöl ise, etkinliğe beklenen katılımın olmamasına rağmen sahne almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, söz konusu durumun corona virüs salgını sebebiyle bir anda gündeme gelen ara tatilin öne alınmasından kaynaklandığını söyledi. Akgöl, “Bugün buradaki misafirlerimize biz bugüne kadar okul eğlencelerinde kalabalık ortamlarda çok güzel programlar hazırlamış ve sunmuştuk. Bu programlarda biz kendimizi hep özel sanatçı olarak hissettik. Bunu bize buradaki izleyicilerimiz hissettirdi. Ama bugün corona virüs etkisiyle burada katılım biraz daha az oldu. Bence haklı olarak az oldu. O yüzden de ben bugün buraya katılan dostlarımızdan kendilerini özel hissetmelerini, bu salonu komple kapattıklarını ve içeriye de hiç kimsenin alınmayacağını düşünmelerini istiyorum. Ben bugün bu izleyicilere özel bir konser verdim. Çok mutluyum” diye konuştu.

Umre yolcuları Ankara ve Konya'da karantinaya alındı!Umreden dönen vatandaşlar, yapılan sağlık taramasının ardından boşaltılan öğrenci yurduna yerleştirilerek, 14 günlüğüne gözlem altına alındı. Umreden dönen kafileyi taşıyan uçak, gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ambulanslarla aprona girdi. Sağlık taramasından geçirilen yolcular öğrenci yurtlarına yerleştirildiler. Gelen son dakika bilgilere göre; umreden dönen 10 bin 330 kişi 5 yurtta karantinaya alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Konya ve Ankara'da yurtlar karantina sürecine uygun hale getirildi" denildi. Öte yandan açıklamada, yurttaki öğrencilerin başka yurtlara nakillerinin sağlandığı belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Umre yolcuları bu illerde karantinaya alındı!

Son dakika: Umre yolcuları bu illerde karantinaya alındı!

SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar!

SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar!

Sıcaklıklar koronavirüsü etkiler mi? İşte hava durumu ve o sorunun cevabı

Sıcaklıklar koronavirüsü etkiler mi? İşte hava durumu ve o sorunun cevabı

Herkese yetecek kadar makarna var

Herkese yetecek kadar makarna var

Sıradaki Haber