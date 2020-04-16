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16.04.2020 - 12:46 | | DHA

500 metrelik viyadükten atladı, hayatını kaybetti

Kayseri'de Mustafa A. (27), 500 metre yükseklikteki viyadükten atlayarak yaşamına son verdi.

500 metrelik viyadükten atladı, hayatını kaybetti

Olay, sabah Talas ilçesini Malatya karayoluna bağlayan Derevenk Viyadüğü'nde meydana geldi. Elektronik malzeme tamirciliği yapan Mustafa A, annesi ve eşine "Ben hastaneye gidiyorum" diyerek çıktı.

Mustafa A., 38 ZA 502 plakalı hafif ticari aracı ile viyadük üzerinde durdu. Mustafa A, viyadük korkuluklarına çıkarak kendisini boşluğa bıraktı.

Kayaklıklara düşen Mustafa A., hayatını kaybetti. Mustafa A.'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Oğlunun ölüm haberi üzerine gelen anne Ayşe A., gözyaşlarına boğuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

500 metrelik viyadükten atladı, hayatını kaybetti

500 metrelik viyadükten atladı, hayatını kaybetti

 

Corona virüs hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyorDünyayı kasıp kavuran corona virüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'den çarpıcı bir araştırma geldi. ABD'de faaliyet gösteren Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün yaptığı araştırmalarda, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün ( Covid-19) , hapşırma yoluyla yaklaşık 8 metreye kadar bulaşabileceğini ortaya koydu.
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