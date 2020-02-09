500 yıllık hayal için Erdoğan'ın kapısını çalacak!

Bir grup sanatçı ve yazar, 2010 İstanbul Kültür Başkenti kapsamında, Haliç’te yapımı gündeme gelen Da Vinci Köprüsü’nün hayat bulması için harekete geçiyor. Ressam Devrim Erbil, Osmanlı Padişahı 2. Bayezid döneminde Haliç’e köprü tasarlayan ancak bu hayali gerçekleşmeyen Rönesans’ın en önemli ismi Leonardo Da Vinci’nin projesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

İstanbul Beşiktaş’ta 12 Şubat günü “Leonardo Da Vinci’ye Saygı” adlı sergiye katılacak 22 sanatçı ve yazar ile köprü projesi için harekete geçeceğini söyleyen Erbil, şunları söyledi:

“Da Vinci, 1502’de Osmanlı Padişahı 2. Bayezid’e dünyanın en büyük köprüsünü yapacağını bildirdi. Köprü, o günün koşulları içinde yapılamadı. Da Vinci, İstanbul’u, Osmanlı’yı biliyordu. Maalesef ki, projesinin yapılmamış olması büyük eksiklik. Şayet köprü yapılmış olsa, İstanbul daha çok turist çeken bir şehir haline gelirdi. 500 yıl sonra Da Vinci’nin hayalinin gerçekleşmesi için harekete geçeceğiz. Serginin ardından Cumhurbaşkanımızdan randevu talep edeceğim. Cumhurbaşkanımız, 2009 yılında Da Vinci Köprüsü’nün Eyüpsultan ile Sütlüce arasında yapılmasına yönelik bir çalışma başlatacaklarını açıklamıştı. Sanatın birleştirici gücü, bu köprü projesinde ortaya çıkacaktır. Proje, İstanbul ve Türkiye’ye prestij katar, İstanbul’un çehresini değiştirir.”

Erdoğan “Anıtlaşmış eser olacak” demişti

2010 Avrupa İstanbul Kültür Başkenti projesi kapsamında 2009 yılında hazırlanan “Da Vinci Köprüsü” belgeselinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şu açıklamaları yer almıştı:

“Da Vinci’nin İstanbul için böyle bir tasarımı gerçekleştirmiş olması bizler için çok çok anlamlı. Sütlüce ile Eyüpsultan arasında böyle bir köprünün şu anda yapılacak olması, gerek büyükşehir belediyemizin yapmakta olduğu çalışma, gerekse Avrupa başkenti 2010 İstanbul projesi ile artık uygulamaya geçer duruma gelmesi AB yolundaki çalışmamızın da adeta anıtlaşmış eseri olacaktır. İnanıyorum ki, Haliç’te vücut bulacak Da Vinci Köprüsü, Türkiye ile AB arasındaki bütünleşme sürecinde çok farklı bir anıt olarak yer bulacaktır. Eserin gerek mimari çalışmasında gerek uygulamasında bulunacaklara başarılar diliyorum.”

‘Da Vinci’ye Saygı Sergisi’

Leonardo da Vinci’nin ölümünün 500’üncü yılında, 23 sanatçı ve yazarın eserleri 12 Şubat günü MKM Beşiktaş Sanat Galerisi’nde görücüye çıkacak. Leonardo Da Vinci’ye Saygı Sergisi’nde, Leonardo Belgeseli’nin ilk gösterimi de yapılacak. Emre Sefer’in genel koordinatörlüğü ile yürütülen ve İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünü yapacağı sergide Devrim Erbil başta olmak üzere, Ergin İnan, Tülin Onat, Yalçın Gökçebağ, Fevzi Karakoç, Bedri Baykam, Onay Akbaş, Cem Sağbil, Mercan Dede (Arkın Ilıcalı), Barış Sarıbaş, Bahar Oganer, Burçin Erdi gibi sanatçıların, çok büyük boyutlu resim ve heykelleri sergilenecek. Prof. Dr. İlber Ortaylı, şair Ahmet Telli ve yazarlar Nedim Gürsel, Sunay Akın, İbrahim Karaoğlu, Metin Celal, Dr. Mustafa Tolay, Durmuş Akbulut ile Yalın Alpay’ın yazı ve yapıtları da sergi kapsamında gösterime sunulacak.