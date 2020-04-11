52 ilde 180 nokta karantinaya alındı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinin kırsal Eymirli Mahallesi ile Artuklu’nun kırsal Ahmetli ve Yardere mahalleleri karantinaya alındı



Bitlis’te bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.



Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Yeşilköy, karantinaya alındı. Çorum’da daha önce Mecitözü’nün Bekişler, Sungurlu’nun Oyaca, Laçin’in Çamlıpınar, Uğurludağ’ın

Eskiçeltek ve Kargı’nın Oğuz köyleri ile Bahçelievler Mahallesi karantinaya alınmıştı.



Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Ortatepe Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Pozitif vakaların görüldüğü mahalle giriş-çıkışa kapatıldı.



Balıkesir’in Ayvalık, Edremit, Gömeç ve Burhaniye ilçelerine, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında özel araçların giriş ve çıkışları yasaklandı.