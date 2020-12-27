57 yıllık evli korona hastası çift, 5 saat arayla hayatını kaybetti!

İzmit’te yaşayan 57 yıllık evli Necmettin Cirit ve Birsen Cirit çifti, bir süre önce yakalandıkları koronavirüs hastalığı nedeniyle Kocaeli’de hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 1 haftalık tedavi sonrası Necmettin Cirit dün hayatını kaybederken, 5 saat sonra da eşi Birsen Cirit aynı hastanede hayatını kaybetti.

Necmettin Cirit dün Birsen Cirit’in cenazesi ise bugün Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Mahallesi’ndeki mezarlıkta yan yana toprağa verildi.