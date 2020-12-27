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27.12.2020 - 16:19 |

57 yıllık evli korona hastası çift, 5 saat arayla hayatını kaybetti!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 57 yıllık evli Necmettin Cirit (78) ve Birsen Cirit (75) çifti, koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti. Cirit çifti, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.

57 yıllık evli korona hastası çift, 5 saat arayla hayatını kaybetti!

İzmit’te yaşayan 57 yıllık evli Necmettin Cirit ve Birsen Cirit çifti, bir süre önce yakalandıkları koronavirüs hastalığı nedeniyle Kocaeli’de hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 1 haftalık tedavi sonrası Necmettin Cirit dün hayatını kaybederken, 5 saat sonra da eşi Birsen Cirit aynı hastanede hayatını kaybetti.

Necmettin Cirit dün Birsen Cirit’in cenazesi ise bugün Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Mahallesi’ndeki mezarlıkta yan yana toprağa verildi. 

Taksim’de kadın turist gazeteciye saldırdıTaksim’de bir turiste sigara içtiği için ceza kesildi. Turistin eşi ise o anları görüntülemek isteyen basın mensubuna saldırıp kamerasını elinden almaya çalıştı. Meydandaki turistlerin çoğunun maske ve sigara kuralını hiçe saydıkları görüldü.
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