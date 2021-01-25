'6.5 milyon doz aşı bu sabah geliyor'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’ye Çin’den 30 Aralık 2020 tarihinde gelen ilk doz Kovid-19 aşısının üzerinden 27 gün sonra 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatın ilk bölümünün

(6.5 milyon doz) bu sabah Türkiye’de olacağını açıkladı. Koca, “Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak” dedi.

14 gün inceleme

Çin’den gelecek olan 6.5 milyon doz Coronavac aşısı daha önce olduğu gibi yine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları’nda 14 gün analiz edilecek. Analizlerin ardından TİTCK’nın aşının güvenliği ve etkinliği ile ilgili onayı vermesi durumunda aşıların illere dağıtımı yapılacak.

1.2 milyon doz

Türkiye’ye 30 Aralık 2020 tarihinde getirilen 3 milyon doz Coronavac aşısının ilk dozunun uygulandığı kişi sayısı 1 milyon 240 bini geçti. Aşıların ilk dozu sağlık çalışanları, yaşlı, engelli, korma evlerinde kalanlar ve çalışanlar ile 85 yaş üstü bireylere uygulandı. İlk yapılan aşının ardından 28 gün sonra bu kişilere ikinci doz aşıları yapılacak. Bu nedenle uygulanan aşı miktarı kadar aşının ikinci

doz için bekletilmesi gerekiyor. İkinci parti aşının gelmesiyle birlikte ilk partiden ikinci doz için ayrılan, kontrolü yapılan 1.5 milyon doz aşının aşılamada devreye girebileceği konuşuluyor.

Sıra 80-84 yaşta

Geçen günlerde sağlık çalışanları, huzurevlerinde ve bakım evlerinde kalanlar ile 85 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlanmıştı. Bilim Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda belirlenenen grup sırasına göre sıra 80-84 yaşındaki bireylerin aşılanmasına geldi. 80-84 yaş arasındaki bireylerin ardından sırasıyla 75-79 yaş arasındaki bireyler,70-74 yaş arasındaki bireyler ve 65-69 yaş arasındaki bireylerin aşılanması gerçekleştirilecek. 65-69 yaş grubundaki bireylerin aşılanmasının ardından aşıda 1. aşama tamamlanmış olacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun son açıkladığı verilere göre, Türkiye’de 65-69 yaş grubunda 2 milyon 722 bin 672, 70-74 yaş arasında 2 milyon 16 bin 913, 75-79 yaş arasında 1 milyon 308 bin 299, 80-84 yaş arasında ise 817 bin 730 kişi bulunuyor. Toplamda 65-84 yaş bandında

6 milyon 865 bin 614 kişi bulunuyor. Bakanlık 6 ay içerisinde hastalığı geçirmiş olanlara aşı yapmıyor. Bu grup içerisinde ne kadar kişinin hastalığı daha önce geçirdiği bilinmiyor. Mevcutta 6.5 milyon doz aşı 3 milyon 250 bin kişiye uygulanacak.