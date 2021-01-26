6.5 milyon doz aşı İstanbul’da

Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları’na ait “TK 6175” sefer sayılı “Boeing 777” tipi uçak, saat 06.15’te İstanbul Havalimanı’na indi. Çin’in başkenti Pekin’deki havalimanından gece saatlerinde hareket eden uçağın İstanbul’a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin ardından uçaktan alınarak depolara taşındı.

Türkiye’ye Çin’den ilk gelen 3 milyon doz aşı 30 Aralık 2020’de Ankara’ya getirilerek, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) laboratuvarlarında 14 gün süreyle incelemeye alınmıştı. Yapılan inceleme sonunda TİTCK’nın aşılara onay vermesiyle, sağlık çalışanlarından başlanarak kullanıma girmişti. İkinci partide gelen 6,5 milyon doz aşının İstanbul’da depolara alınması ise merak konusu oldu. Bu kararda aşının şişelenmemiş halde, “bulk” formatında gelmesinin etkili olduğu iddia edildi. Aşıların flakon adı verilen aşı şişelerine dolumunun İstanbul’da yapılacağı tıp ve eczacılık kulislerinde konuşuluyor. Uzmanlar, Çin’in Endonezya’ya ocak ayı içerisinde verdiği 15 milyon doz aşıyı da aynı formatta verdiğine dikkat çekiyor.

80-84 yaş aşıya koştu

Sağlık çalışanları, huzurevlerinde ve bakım evlerinde kalanlar ile 85 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasının ardından 80-84 yaşındaki bireylerin aşılanmasına da dün başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibarıyla, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar” dedi. Bakan Koca’nın açıklamasının ardından 80 yaş üstü vatandaşlar, dün yakınları ile birlikte sağlık merkezlerine başvurarak aşılarını oldu.