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02.11.2020 - 23:28 |

6. 7. 10. 11. sınıflar ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?

Okullar kademe kademe açılırken 6. 7. 10. 11. sınıflar sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Bu nedenle de binlerce 6. 7. 10. 11. sınıflar ne zaman açılacak? diye soruyor.

6. 7. 10. 11. sınıflar ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?

Okullar kademeli olarak açılıyor. Öğrenciler okullara belirli günlerde gidiyor. Fakat 6. 7. 10. 11. sınıflar hala okula başlamış değil. Bu nedenle 6. 7. 10. 11. sınıflar ne zaman açılacak? sorusu gündemde...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

6.7.10. ve 11. sınıflar ise 23 Kasım 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak.

OKUL KAÇ GÜN, KAÇ DERS OLACAK?

Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.

Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

9. sınıf öğrencileri de haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından okul yönetimince belirlenen derslerin yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek.

Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ile kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacak.

Fransa’da günlük vaka sayısında yeni rekorFransa’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 52 bin 518 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.
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