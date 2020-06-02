6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasakları araştırma konusu olmaya devam ediyor. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Açıklanan kararlar arasında 30-31 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı kararının olmaması kısa süreli mutluluğa neden olurken İçişleri Bakanlığı 15 ilde 30-31 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olduğunu duyurmuştu. Alınan bu kararların ardından 1 Haziran tarihinde normalleşme süreci resmen başladı. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından vatandaşlar 6-7 Haziran tarihinde sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 6-7 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olur mu?

6-7 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde hafta sonları sokağa çıkma yasağı 15 ilde sürecek mi sorusu henüz netlik kazanmadı. Kararın bir iki gün içerisinde duyurulması bekleniyor.

SON KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI

Kabine toplantısında alınan yeni kararlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1 aydır normalleşme takviminde yer alan hususları, gelişmeleri yakından takip edip her hafta peyderpey açıkladıklarını belirterek, bu hafta itibarıyla Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararları ise şöyle sıraladı:

"Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz. İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacaklar. Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı da buna uygun şekilde 1 Haziran'da açılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları, kurumlarınca değerlendirilecek. Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek."

Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşların maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işlerinin başında olabileceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu üç kavram çok önemli: Maske, mesafe ve temizlik. 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz ve 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak. Yani ikili sistem yok. Artık bunu teke indiriyoruz. Önümüzdeki pazartesi, yani 1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır. Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek."

"Üç vazgeçilmezimiz: Maske, mesafe, temizlik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmelere göre hem kapsamı hem saatleri ayrıca değerlendireceklerini de belirterek, şöyle konuştu:

"Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecektir. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Sürücü kursları benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecektir. Yani bağlı oldukları kurumlar, onların kendi iç şartlarını belirleyecektir."

Açık havada oturma alanları bulunan yerlerdeki konserlerin saat 24.00 ile sınırlı olmak şartıyla başlayabileceğine değinen Erdoğan, tüm bu konularla ilgili ayrıntılı açıklamaların ilgili kurumlarca kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Erdoğan, "Aldığımız kararların, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni normal düzeninde, yine bu üç kavramı söylüyorum: Maske, mesafe, temizlik... Bu hususları aman ihmal etmeyelim. Muhakkak maskeyle dolaşalım, muhakkak fiziki mesafeye dikkat edelim, muhakkak temizliğe dikkat edelim ki bunlar bizim üç vazgeçilmezimizdir." dedi.