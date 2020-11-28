MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 6 asırlık camide esrarengiz olay
ABONE OL
28.11.2020 - 10:47 | | İHA

6 asırlık camide esrarengiz olay

Edirne’de 591 yıllık camide yaşanan esrarengiz olay görenleri hayrete düşürdü.

6 asırlık camide esrarengiz olay

Edirne’de Osmanlı döneminde Rumeli beylerbeyi olan Şah Melek Paşa tarafından 1429 yılında yaptırılan Şahmelek Camisi'ne zarar veren kişi ardından caminin dış cephesine kasketini asıp kayıplara karıştı.

Sabah namazını kıldırmak için Şahmelek Camisi'ne gelen imam karşılaştığı manzara karşısında şok oldu. Caminin aydınlatma ışıklarının kırıldığını gören imam camii etrafında yaptığı incelemede birçok malzemeye zarar verildiğini belirleyince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede, caminin dış cephesinin aydınlatmalarının zarar gördüğünü, kamera açılarının değiştirildiğini, camii bahçesinde bulunan çeşmeye zarar verildiğini, caminin tabelalarının söküldüğünü ayrıca caminin dış cephesinde bulunan orta alana kasket asıldığını tespit etti.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Timi tarafından camide yapılan incelemenin ardından kasket ve tabelalar da detaylı inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Camii cemaatinden Feyzullah Işık, iki gün önce de camiye zarar verildiğini söyledi. Şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

İnsanı mutlu eden gıdalarYeterli ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Az su tüketimi kişiyi mutsuz eder, çalışma kapasitesini düşürür. Aynı zamanda çok fazla kafein tüketimi de mutsuzluğa neden olur. Ancak, muz, nar, kivi, kefir, ıspanak, pırasa, yumurta, yulaf ve ceviz gibi besinler ruh halinizi düzenlemeye yardımcı olan seratonin üretimini sağlayan amino asit triptofan içerir. Vitamin ve mineral açısından zengindir, sizi mutlu eder" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından Medya Oscarları ödülleri verildi

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından Medya Oscarları ödülleri verildi

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor! İl il sayılar...

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor! İl il sayılar...

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyon 360 bin TL ele geçirildi

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyon 360 bin TL ele geçirildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet