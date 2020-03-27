6 ay sonra intikam iÃ§in Ã¶ldÃ¼rdÃ¼!

Seyhan ilÃ§esi DumlupÄ±nar Mahallesi'nde yaÅŸanan olaylar, geÃ§en yÄ±l 2 Ekim gÃ¼nÃ¼ baÅŸladÄ±.ÂÄ°ddiaya gÃ¶re, Eray Demir Keskin, amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Hakan Keskin'e, "10 yÄ±l Ã¶nce amcamÄ±zÄ± dÃ¶vmÃ¼ÅŸtÃ¼n" diyerek, tokat attÄ±. Kavga, aile bÃ¼yÃ¼klerinin araya girmesiyle sonlandÄ±. Ancak yine iddiaya gÃ¶re, Eray Demir Keskin, Hakan Keskin ile diÄŸer kuzenleri Mehmet Keskin (24) ve Adem Keskin'e (30), oturduklarÄ± kahvehanede tabanca gÃ¶sterdi.ÂMehmet-Adem Keskin de,

Eray Demir Keskin'e tabancayla ateÅŸ etti. BaÅŸÄ±ndan vurulan Eray Demir Keskin, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Yakalanan Mehmet Keskin ve Adem Keskin tutuklanÄ±rken, Hakan Keskin serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

6 AY SONRA Ä°NTÄ°KAM ALMAK Ä°Ã‡Ä°N Ã–LDÃœRMÃœÅž

Seyhan ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ä°smetpaÅŸa Mahallesiâ€™nde, 15 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ de, Eray Demir Keskin'in amca oÄŸullarÄ±ndan Ayhan Keskin (49), tabancayla vuruldu. Yaralanan Keskin, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Seyhan Devlet Hastanesiâ€™nde, 25 Mart Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Adana Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, ÅŸÃ¼phelinin Muhammet Emin GÃ¼zel olduÄŸunu tespit etti. ÅžÃ¼pheli, saklandÄ±ÄŸÄ± evde yakalandÄ±. GÃ¼zel, polisteki sorgusunda Ayhan Keskinâ€™i, arkadaÅŸÄ± Eray Demir Keskinâ€™in 6 ay Ã¶nce Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinde payÄ± olduÄŸu iÃ§in intikam amacÄ±yla vurduÄŸunu sÃ¶yledi. Muhammet Emin GÃ¼zel, sevl edildiÄŸi adliyede, nÃ¶betÃ§i mahkemece tutuklandÄ±.

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