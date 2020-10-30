6 aylık bebekken yüzü yanan Mehmet konuştu! Sonuna kadar gideceğim

Ödemiş ilçesinde 28 yıl önce süt almak için markete giden Emine Durak'ın evinde yangın çıktı. Yangında evde yalnız bulunan, o dönemde 6 aylık bebek olan Mehmet Ali Durak, alevler arasında kaldı. Yangını fark edip evine koşan Emine Durak, oğlunu alevlerin arasından yaralı olarak kurtardı. Başında ve vücudunda yanıklar oluşan minik Mehmet Ali, 47 günlük yoğun bakım sürecinin ardından, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 1 sene tedavi gördü. Tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Ali Durak'a, farklı zamanlarda Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde estetik ameliyatlar yapıldı, ancak istenilen başarı elde edilemedi. Durak, son olarak Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle, geçen ağustos ayında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat edildi. İlk aşamada Durak'ın bacağından ve belinden alınan dokular, başına nakledildi. Durak, heyecan içinde sonraki ameliyatları bekliyor.

Durak'ın annesi Emine Durak (66), ameliyatın oldukça ağır geçtiğini belirtip, "Antalya'ya ablasıyla beraber gitti. Orada 6 gün yoğun bakımda kaldı. Sonra kendine geldi ama 6 gün daha ablasıyla beraber kaldı. Buraya geldiğinde ona bakması için bakıcı tuttuk. Yaraları çok kötüydü, çok fena olmuştu. Allah doktorlarından razı olsun, çok uğraşıyorlar. Bacağından ve belinden doku alıp başına nakletmişler. Ameliyatlar daha devam edecek. Bu ayın 20'sinde kontrolleri vardı, ancak olmadı. Çok tehlikeli olduğu için kendisine 'Ameliyat olma' diyoruz ancak dinlemiyor, çok kararlı. 'Sonuna kadar gideceğim' diyor" dedi.