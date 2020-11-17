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17.11.2020 - 11:50 | | DHA

6 çocuğunun annesini öldürdü!

Kahramanmaraş’ta Taner Şahin'in (32), kıskançlık tartışmasında tabancayla vurarak, ağır yaraladığı, 6 çocuğunun annesi Serpil Şahin (28) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Taner Şahin ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

6 çocuğunun annesini öldürdü!

Olay, dün sabah saatlerinde, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Taner Şahin ile eşi Serpil Şahin arasında, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Taner Şahin, yanındaki tabancayla eşine ateş edip, evden kaçtı. Karnına isabet eden mermi ile ağır yaralanan ve ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülen 6 çocuk annesi kadın, bu sabah tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan ve polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan Taner Şahin ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

 

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