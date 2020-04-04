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04.04.2020 - 20:05 | | AA

Son dakika haberler: 6 gündür her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Son dakika haberlere göre, Çankırı'da 6 gündür haber alınamayan bir kişi, ölü olarak bulundu.

Son dakika haberler: 6 gündür her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Merkeze bağlı Ahlat köyünde yalnız yaşayan Ali İhsan Sallalı'dan (49) bir süredir haber alamayan komşularının ihbarı üzerine, jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar sonucu Sallalı'nın cansız bedeni, Şıhlar köyü civarındaki bir türbenin yakınında bulundu.

İlk belirlemelere göre vücudunda delici veya kesici alet izine rastlanmayan Sallalı'nın cenazesi, Çankırı Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika haberler: 6 gündür her yerde aranıyordu Acı haber geldi

Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
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