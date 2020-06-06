6 Haziran Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfası...

3 Haziran 2020 tarihinde 1328. hafta Sayısal Loto çekilişi gerçekleştirildi. Sayısal Loto çekilişi bu akşam da gerçekleştirilecek. Şans oyunu çekilişine kısa bir süre kaldı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişin sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki 6 Haziran Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?

6 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Sayısal Loto çekilişi, 6 Haziran tarihinde saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve sonrasında ise sonuçlar açıklanacak.

3 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NEDİR?

2, 28, 31, 32, 44, 46

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto 49 rakam içinde 6 rakam çekilmesi ile oynanan şans oyunudur. EN az 3 rakamın bilinmesi ile ikramiye kazanma hakkı elde edilen şan oyununda 4, 5 ve 6 rakam kombinasyonu bilemeye göre ikramiye oranı artmaktadır.