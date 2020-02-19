6 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün 2009'daki komiser yardımcılığı sınavıyla ilgili 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından bugün Aksaray başta olmak üzere İzmir, İstanbul, Konya, Çanakkale ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında mesleklerinden ihraç edilen komiser yardımcısı ve polis memurlarının da bulunduğu 7 kişi, 'terör örgütü FETÖ/PDY üye olmak', 'kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık' ile 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alındı. Diğer 2 kişinin yine FETÖ/PDY soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtildi.