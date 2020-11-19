6 kişilik aile, mantardan zehirlendi!

Olay, dün akşam saatlerinde Güzelcehisar köyünde meydana geldi. Gündüz saatlerinde ormandan topladıkları mantarı akşam yemeğinde yiyen 6 kişilik aile, ilerleyen saatlerde karın ağrısı yaşadı. Yedikleri mantardan zehirlendiklerini düşünen aile üyeleri, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, B.G., H.G., H.G., B.G., S.G. ve S.G.'yi Bartın Devlet Hastanesi'ne götürdü. 6 kişilik aile, tedaviye alındı.
Şişli’de silahlı kavgada gözünü kaybeden genç şarkıcı dehşet anlarını anlattıŞişli’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada maganda kurşunuyla gözünü kaybeden şarkıcı Şahan Dinç dehşet anlarını anlattı. Dinç, “Dışarıdan kavga sesleri çok yüksek gelince bende bir camı açıp bakıyım derken silahlar ateşlenmeye başladı. Kafamdan vurulduğumu anladım. Kurşunlardan biri kafama denk gelmişti. Hastanede saatlerce acılar içerisinde çok bekledim” dedi.