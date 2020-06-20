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20.06.2020 - 19:09 | | DHA

6 kişinin corona testi pozitif çıktı! Apartman girişine bu uyarı asıldı

İzmit'te 3 katlı bir binada oturan 6 kişide corona virüs tespit edilmesi üzerine 12 dairenin bulunduğu 26 kişinin yaşadığı blok karantinaya alındı.

İzmit İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla, İzmit Malta Mahallesi Dünya Bankası Kalıcı Konutlar 28. Adada bulunan bir blok karantinaya alındı. 12 dairede 26 kişinin yaşadığı öğrenilirken, koronavirüs testi pozitif çıkan 6 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

6 kişinin corona testi pozitif çıktı Apartman girişine bu uyarı asıldı

Binanın girişine İzmit Kaymakamlığı tarafından, "Bu apartman Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. Maddeleri gereğince 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır" yazılı afiş asıldı. Karantina süresince blokta yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek görevlileri tarafından karşılanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde yeni bir döneme giriyoruz."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi Hastanesi açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde yeni bir döneme giriyoruz." ifadelerini kullandı.
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